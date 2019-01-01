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  3. 36 yıl sonra aynı felaket! 10 dakikada ağaçları kökünden söktü...

FOTO GALERİ

36 yıl sonra aynı felaket! 10 dakikada ağaçları kökünden söktü...

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KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünü hortum vurdu. 

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünü hortum vurdu. 

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