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FOTO GALERİ

70 metreden dökülüyor, izleyenleri büyülüyor...

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Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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