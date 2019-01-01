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  3. 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluştu... Görenleri büyülüyor

FOTO GALERİ

9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluştu... Görenleri büyülüyor

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<div class='newssummarywrap' font-size:=' roboto=' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: '> <h2 style='box-sizing: border-box; line-height: 1; color: inherit; margin: 20px 0px; font-size: 22px; padding: 0px; border: 0px;'> Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.</h2> </div> <div class='row' font-size:=' roboto=' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: '> <div class='col-md-8 col-sm-12 col-xs-12' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 5px; border: 0px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 638.656px;'> <div class='newsdetailwrap' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;'>  </div> </div> </div>

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

 

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