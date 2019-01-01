9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluştu... Görenleri büyülüyor

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Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.