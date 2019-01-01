Ağaçtan, taştan ve birçok atık malzemeden heykel yapıyor, Heykeltıraş çobanın hayali...

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Muş'un Varto ilçesinde çobanlıkla ailesini geçindiren 34 yaşındaki Vedat Yalçın'ın çeşitli malzemelerle yaptığı heykeller, görenlerin dikkatini çekiyor.



Sergi açmak istediğini vurgulayan Yalçın, '4 yıl önce çobanlık yaparken bir taş gördüm, sanki 'ben sıradan bir taş değilim' dercesine dikkatimi çekti.



Onu alıp işlemeye başladım ve o günden sonra ağaçtan, taştan ve birçok atık malzemeden heykel yaptım' dedi.