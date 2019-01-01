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  3. Her gün cehennemi yaşıyorlar! Dünyanın en zor işleri

FOTO GALERİ

Her gün cehennemi yaşıyorlar! Dünyanın en zor işleri

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'Ölüm' işçileri Bangladeş 'parlayan sektör'ü de 'öldüren' gemi sökümü.

'Ölüm' işçileri Bangladeş 'parlayan sektör'ü de 'öldüren' gemi sökümü.

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