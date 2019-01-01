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FOTO GALERİ

Ankara'da zehirlenen köpeklerden 7'si hayata tutundu

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Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin tedavisine devam ediliyor.

Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin tedavisine devam ediliyor.

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