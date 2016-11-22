Aslanın başına gelmeyen kalmadı

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5 yıl önce yıldırım çarpmasıyla birlikte kalp krizi sonucu ölen aslanın kadavrası, Mehmet Akif Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesine bağışlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan MAKÜ Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Özgel, 'Fakültemize ilk defa böyle bir aslan geliyor. O yüzden öğrencilerimizle birlikte meraklıyız. Öncelikle organlarının incelenmesi ve kemiklerinin çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilmesini düşünüyoruz' ifadesini kullandı.