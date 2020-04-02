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Avrupa'nın göbeğinde korkutan kareler

Avrupa'nın göbeğinde korkutan kareler
02 Nisan 2020 Perşembe

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki ülkeden gelen fotoğraflar ise durumun kritik olduğunu gözler önüne serdi.

<p>Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da, teşhis konmuş hastalar için ek çadırlar kurulmaya devam ediliyor. </p>
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da, teşhis konmuş hastalar için ek çadırlar kurulmaya devam ediliyor. 

<p> İspanya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde can kaybı 10 bin 3’e yükseldi.</p>
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 İspanya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde can kaybı 10 bin 3’e yükseldi.

<p> 8 bin 102 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 110 bin 238’e çıktığı duyuruldu.</p>
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 8 bin 102 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 110 bin 238’e çıktığı duyuruldu.

<p><b>CENAZELER SOKAKLARDA KUYRUK OLUŞTURDU</b></p><p><br></p><p>Öte yandan İspanya ve İtalya’da ağırlaşan koronavirüs bilançosu görüntülendi. <br></p>
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CENAZELER SOKAKLARDA KUYRUK OLUŞTURDU


Öte yandan İspanya ve İtalya’da ağırlaşan koronavirüs bilançosu görüntülendi. 

<p>İki ülkede de koronavirüs hastaları için ek çadırlar kurulmaya devam edilirken...</p>
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İki ülkede de koronavirüs hastaları için ek çadırlar kurulmaya devam edilirken...

<p>salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu. </p>
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salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu. 

<p>Ölü sayısının arttığı İspanya ve İtalya’da bazı hastanelerde yer bulunamadığı nedeniyle...</p>
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Ölü sayısının arttığı İspanya ve İtalya’da bazı hastanelerde yer bulunamadığı nedeniyle...

<p>Hastaların tedavisi hastane bahçesinde devam etti.</p>
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Hastaların tedavisi hastane bahçesinde devam etti.

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