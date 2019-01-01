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FOTO GALERİ

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

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Osmanlı döneminde hükümdarlar ve ailesi tarafından yaptırılan, bir güç göstergesi ve ihtişamın sembolü olan selatin camileri, balıkgözünden objektife yansıyan görüntüleriyle de büyülüyor. <br><br> Tarih boyunca bir çok uygarlığa başkentlik yapan İstanbul'da, ardında en çok kültürel miras bırakan uygarlıkların başında Osmanlı Devleti geliyor. <br><br> Osmanlı'dan günümüze kalan başlıca eserlerin başında, hiç kuşkusuz camiler ve saraylar yer alıyor. <br><br> Bursa ve Edirne gibi payitahtların yanı sıra Kahire ve Şam'da da yer alsa da en çok selatin camisi İstanbul'da bulunuyor.

Osmanlı döneminde hükümdarlar ve ailesi tarafından yaptırılan, bir güç göstergesi ve ihtişamın sembolü olan selatin camileri, balıkgözünden objektife yansıyan görüntüleriyle de büyülüyor.

Tarih boyunca bir çok uygarlığa başkentlik yapan İstanbul'da, ardında en çok kültürel miras bırakan uygarlıkların başında Osmanlı Devleti geliyor.

Osmanlı'dan günümüze kalan başlıca eserlerin başında, hiç kuşkusuz camiler ve saraylar yer alıyor.

Bursa ve Edirne gibi payitahtların yanı sıra Kahire ve Şam'da da yer alsa da en çok selatin camisi İstanbul'da bulunuyor.

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