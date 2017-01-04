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Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

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