Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi

DİYARBAKIR'ın Lice ile Hani İlçesi'ne bağlı 13 köyde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle bugün saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Harekâtı'ta görevli bir Türk askeri tarafından çekildiği belirtilen ve bir sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin 'Buralar şimdi az da olsa huzurlu ve çocuklar oyun oynayabiliyorlar. Bizleri gördüklerinde mutluluk yüzlerinden okunuyor. Hepsi el sallıyor ve bizleri selamlıyor. Küçücük yüreklerden kocaman güzellikler görmek bizi mutlu ediyor. Ben bu çocuklar için buradayım, gerisi umurumda değil' şeklinde bir not yazıldığı görüldü.
Çay Partisi Hareketi lideri Michael Johns, "DEAŞ'la mücadele önceliğimiz. Yeni ilişkilerin kurulmasında ve Ortadoğu'daki sorunların çözülmesinde Erdoğan bir fırsat" dedi.
28 Şubat krizinin neden olduğu 2001 ekonomik krizinde başrol oynayan ve Gezi olaylarını fırsat bilerek 5,8 milyar liralık borsa spekülasyonu yapan Deutsche Bank yeniden harekete geçti. Hedef Türkiye'yi döviz kuru üzerinden vurmak. Alman istihbaratı ve Deutshce Bank'ın başı çektiği Alman bankaları dolar ve avro alarak kredi kullanan Türk firmalara borçlarını 1 ayda kapatmaları için baskı yapıyor.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fransa'nın BLMA ekibine 76-63'lük skorla mağlup oldu.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğada ender görülen "peçeli baykuş" görüntülendi.
Türk Telekom Müzik, 2016’da da müzikle kullanıcılarının her anını keyiflendirdi. 2016’da en çok indirilen albüm Tarkan’ın ‘Ahde Vefa’ albümü, en çok dinlenen sanatçı Demet Akalın, en çok dinlenen şarkı ‘Cevapsız Çınlama’ oldu.
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.