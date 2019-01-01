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  3. Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi

FOTO GALERİ

Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi

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Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

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