Binlerce yıl önce yaşamış insanların yüzleri canlandırıldı

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Kendini, geçmişte yaşayan insanların yüzlerini yeniden canlandırmaya adamış profesyonellerin yetenekleri gerçekten etkileyici.



Bilgisayar destekli uygulamalara başvurmayan, bunun yerine ellerini kullanan bir profesyonel olan İsveçli arkeolog ve heykeltıraş olan Oscar Nilsson, insan yüzlerinin rekonstrüksiyonunda uzmanlaşmış biri.



Her rekonstrüksiyona 200 saat harcayarak, arkeolojik kazılarda çıkartılan orijinal iskeletlerin yüzlerini yeniden canlandırıyor.



İşte, günümüzden yüzlerce, hatta binlerce yıl önce yaşamış insanların yeniden canlandırılmış yüzleri...