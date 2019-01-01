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  3. Bir ülke daha yasakladı! İşte dünyadaki uygulamalar...

FOTO GALERİ

Bir ülke daha yasakladı! İşte dünyadaki uygulamalar...

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Tek kullanımlık plastik poşet yasağı son olarak Yeni Zelanda'da yürürlüğe girdi.

Tek kullanımlık plastik poşet yasağı son olarak Yeni Zelanda'da yürürlüğe girdi.

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