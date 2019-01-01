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  3. Birçok vatandaş haberdar değil, yıl bitmeden bu ödemeleri alın!

FOTO GALERİ

Birçok vatandaş haberdar değil, yıl bitmeden bu ödemeleri alın!

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SGK, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor.

SGK, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor.

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