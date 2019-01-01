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Biz sorduk, Mercedes cevapladı

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TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin <br><br> Mercedes A Sedan ile ilgili merak ettiklerimizi ve sosyal medyadan gelen soruları dün Mercedes yetkililerine özel bir toplantı ile ilettik. <br><br> Sosyal medyadan bize ulaşan kampanya sorularının yanı sıra Mercedes A Sedan'ın ilk bakımında neler yapıldığına bire bir şahit olduk. <br><br> Avrasya Tüneli'nin İstanbul boğazının altından geçmesi gibi biz de Mercedes A Sedan'ın altından geçtik ve tüm merak ettiklerimizi Mercedes yetkililerine sorduk, onlar cevapladı. <br><br> Bu soru cevapta Mercedes'in sesli komut sisteminde geliştirmeler yapıldığını belirten yetkililer geçtiğimiz hafta Almanya'da edindikleri bilgileri ilk kez anlattılar.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Mercedes A Sedan ile ilgili merak ettiklerimizi ve sosyal medyadan gelen soruları dün Mercedes yetkililerine özel bir toplantı ile ilettik.

Sosyal medyadan bize ulaşan kampanya sorularının yanı sıra Mercedes A Sedan'ın ilk bakımında neler yapıldığına bire bir şahit olduk.

Avrasya Tüneli'nin İstanbul boğazının altından geçmesi gibi biz de Mercedes A Sedan'ın altından geçtik ve tüm merak ettiklerimizi Mercedes yetkililerine sorduk, onlar cevapladı.

Bu soru cevapta Mercedes'in sesli komut sisteminde geliştirmeler yapıldığını belirten yetkililer geçtiğimiz hafta Almanya'da edindikleri bilgileri ilk kez anlattılar.

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