Biz sorduk, Mercedes cevapladı

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TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin



Mercedes A Sedan ile ilgili merak ettiklerimizi ve sosyal medyadan gelen soruları dün Mercedes yetkililerine özel bir toplantı ile ilettik.



Sosyal medyadan bize ulaşan kampanya sorularının yanı sıra Mercedes A Sedan'ın ilk bakımında neler yapıldığına bire bir şahit olduk.



Avrasya Tüneli'nin İstanbul boğazının altından geçmesi gibi biz de Mercedes A Sedan'ın altından geçtik ve tüm merak ettiklerimizi Mercedes yetkililerine sorduk, onlar cevapladı.



Bu soru cevapta Mercedes'in sesli komut sisteminde geliştirmeler yapıldığını belirten yetkililer geçtiğimiz hafta Almanya'da edindikleri bilgileri ilk kez anlattılar.