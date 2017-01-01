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Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

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Her zaman işinden evine gittiği yolda karşısına çıkanla şok oldu.

Her zaman işinden evine gittiği yolda karşısına çıkanla şok oldu.

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