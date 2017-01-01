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Bu iskeletler şaşkına çevirdi

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Sibirya'da yapılan bir kazı sonucu bulunan iskelet şaşırttı.

Sibirya'da yapılan bir kazı sonucu bulunan iskelet şaşırttı.

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