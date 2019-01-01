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FOTO GALERİ

Bu özel lezzet için kuyruğa giriyorlar! Tam 500 yıllık

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<div class='newssummarywrap' font-size:=' roboto=' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: '> <h2 style='box-sizing: border-box; line-height: 1; color: inherit; margin: 20px 0px; font-size: 22px; padding: 0px; border: 0px;'> BURSA'nın Osmanlı döneminden kalma yöresel lezzetlerinden olan, genelde kahvaltılarda tüketilen 'tahinli pide', sahurda da Bursalıların vazgeçilmezi oldu.</h2> </div>

BURSA'nın Osmanlı döneminden kalma yöresel lezzetlerinden olan, genelde kahvaltılarda tüketilen 'tahinli pide', sahurda da Bursalıların vazgeçilmezi oldu.

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