29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8137
  • 6,5747
  • 259.457
  • 93.769
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Haberler
  2. Foto Galeri
  3. 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer

FOTO GALERİ

10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer

1 11
Türkiye'nin buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer sağladığı bildirildi.

Türkiye'nin buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer sağladığı bildirildi.

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA