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  3. Altı saniyede yok oldu!

FOTO GALERİ

Altı saniyede yok oldu!

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Yüzlerce metrelik alanda tüm yollar kapatıldı.

Yüzlerce metrelik alanda tüm yollar kapatıldı.

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