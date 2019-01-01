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  3. Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

FOTO GALERİ

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

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Rezervasyon yaptıranların sayısı geçen yıla oranla yüzde 40 arttı

Rezervasyon yaptıranların sayısı geçen yıla oranla yüzde 40 arttı

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