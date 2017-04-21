'Diriliş Ertuğrul' hayranlarını üzecek

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde seraya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 800 kök hint keneviri ele geçirildi.
Kayseri'nin Alparslan Mahallesi Muhtar Fatih Çalışkan, muslukların çalınmasıyla ilgili, "Muslukları çalanlar vatana ihanet içindeler" dedi.
ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Manisaspor, Denizlispor'u 3-2 yendi.
Limondan ateş yakılır mı? Sonuca inanamayacaksınız!
Sosyal paylaşım sitesinde etiketlediğiniz bir akrabanızın bilgilerinden yola çıkan siber hırsızlar, kullandığınız kredi kartı şifrenize kolaylıkla ulaşabiliyor.
Antalya'da çekimi süren "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin başrol oyuncusu Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediğini bilmekteyiz. Umarım bütün Türkiye izler." dedi.
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Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölümünü bekleyen izleyiciye kötü haber