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'Diriliş Ertuğrul' hayranlarını üzecek

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Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölümünü bekleyen izleyiciye kötü haber

Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölümünü bekleyen izleyiciye kötü haber

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