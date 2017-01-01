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Dünyanın en acı dolu kareleri

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Alman bombardımanında ölen eşinin başında yas tutan yaşlı bir adam - Polonya, 1944

Alman bombardımanında ölen eşinin başında yas tutan yaşlı bir adam - Polonya, 1944

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