20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  1. Haberler
  2. Foto Galeri
  3. Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

FOTO GALERİ

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

1 12
yaklaşık 140 yıldır ülkenin en kalabalık kentinin kirlilerini temizliyor...

yaklaşık 140 yıldır ülkenin en kalabalık kentinin kirlilerini temizliyor...

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA