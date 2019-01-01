Dünyanın en etkileyici köprüleri

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Dünya üzerinde turistlerin büyük ilgisini çeken birçok önemli köprü bulunuyor. Bunların bir kısmı tarihe meydan okuyan köprüler, bir kısmı ise son dönemlerdeki modern mimarinin izlerini taşıyor. Ancak bazı köprüler var ki gerek mimarisi, gerek sağlamlığı gerekse görselliği açısından diğer köprülerden ayrı bir yere sahip olmayı başarıyor. İşte o köprüler...



Almanya'nın Dresden şehrine 1 saat mesafede bulunan Bastei Köprüsü, 1851 yılında inşa edildi. 76 metre uzunluğunda ve yedi kemeri 40 m yüksekliğindeki köprü, Saksonya eyaletinin en çok ziyaret edilen noktalarından biri.