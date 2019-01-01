Dünyanın en ürkütücü yerleri

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Asla yalnız gitmemeniz gereken 10 ürkütücü yer!



Bebek Adası / Meksika



Meksika'nın güneyinde bulunan bu adaya 'Bebek Adası' denmesinin sebebi, adadaki ağaçların büyük çoğunluğunda oyuncak bebeklerin asılı olması.



Oldukça, rahatsız edici bir atmosferi olan ada turistlerin uğrak mekanı haline gelmiş durumda. Adanın hikayesi ise şöyle;



yıllar önce, kanalda boğulmuş küçük bir kız çocuğunun cesedi bulunuyor. Birkaç gün sonra aynı su kanalında oyuncak bir bebek bulan Don Juin Santana, küçük kızın bebeğini ağaca asıyor.



Yıllar boyunca Santana, adadaki birçok ağaca bebek asmayı sürdürüyor, böylece küçük kızın ruhunu onurlandırdığını ve kötü ruhlardan koruduğunu düşünüyor.