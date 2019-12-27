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Durdurulamaz silah envantere girdi
Durdurulamaz silah envantere girdi
27 Aralık 2019 Cuma
Durdurulamaz silah Avangard, envantere girdi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanlığı'nın genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına ülkenin savunma sanayii ve güvenlik meseleleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
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Putin açıklamasında Avangard stratejik hipersonik füze sisteminin 'Stratejik Füze Gücü'ne teslimatına değindi.
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Rus lider Avangard sisteminin şu an mevcut ve yakın gelecekteki hiçbir savunma sistemi tarafından durdurulamayacağını söyledi.
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Putin, avangard için 'geleceğin silahı' ifadesini kullandı.
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DURDURULAMAZ ENVANTERE GİRDİ
Rusya Savunma Bakanlığı bugün, gelişmiş Rus hipersonik füzesi Avangard ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.
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Duyuruda ilk Avangard füzelerinin Rus ordusunda hizmete girildiği açıklandı.
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Füze alayının Orenburg bölgesinde konuşlandığı bildiriliyor.
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Avangard, geçen yıl Vladimir Putin tarafından açıklanan Rus nükleer caydırıcılığını artıran birkaç silah sisteminden biri.
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Rusya, hipersonik başlığa sahip 'Avangard' kıtalararası hipersonik füzeyi geçtiğimiz aylarda başarılı şekilde test etmişti.
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Putin, 'Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor' ifadelerini kullanmıştı.
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MUADİLİ YOK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz ayındaki bir açıklamasında, Rus Avangard stratejik füze sisteminin şu anda dünyada bir muadili olmadığını söylemişti.
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Silahın testlerde ses hızının 27 katına (Mach 27) ulaşabildiği ileri sürülüyor.
14
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Putin açıklamasında, 'Belki birkaç yıl sonra olur, ancak şimdilik hiç kimsede bulunmuyor' ifadelerini kullanmıştı.
15
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Putin'e göre bu tür bir füzenin üretilmesi yeni malzemelerin geliştirilmesi ile mümkün oldu.
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Putin, 'Füzelerin yüzey sıcaklığı neredeyse 3 bin santigrat derece.
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Burada 3 bin derece olmasının sebebi ise atmosferin yoğun tabakalarında ilerlemesi.
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Eskimo etkisi: Yani uçuyor ve süzülüyor.
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Bu sırada yönlendirme sinyali geldiğinde gerekli zamanda gerekli ısıyı muhafaza ediyor.
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Bu, modern malzemelerdeki gelişmeler olmadan imkânsız olurdu' dedi.
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Avangard füze sisteminin mevcut sistemlerden ayıran özelliği atmosferde ve kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi.
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Putin daha önce bu füzelerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğini belirtmişti.
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Rus lider, 'Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar.
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Kompozit manevraların kullanımı, uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor.
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