İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9581
  • EURO
    6,6429
  • ALTIN
    289.035
  • BIST100
    113721

Durdurulamaz silah envantere girdi

Durdurulamaz silah envantere girdi
27 Aralık 2019 Cuma

Durdurulamaz silah Avangard, envantere girdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanlığı'nın genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına ülkenin savunma sanayii ve güvenlik meseleleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
1
/
26

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanlığı'nın genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına ülkenin savunma sanayii ve güvenlik meseleleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Putin açıklamasında Avangard stratejik hipersonik füze sisteminin 'Stratejik Füze Gücü'ne teslimatına değindi.
2
/
26

Putin açıklamasında Avangard stratejik hipersonik füze sisteminin 'Stratejik Füze Gücü'ne teslimatına değindi.

Rus lider Avangard sisteminin şu an mevcut ve yakın gelecekteki hiçbir savunma sistemi tarafından durdurulamayacağını söyledi.
3
/
26

Rus lider Avangard sisteminin şu an mevcut ve yakın gelecekteki hiçbir savunma sistemi tarafından durdurulamayacağını söyledi.

Putin, avangard için 'geleceğin silahı' ifadesini kullandı.
4
/
26

Putin, avangard için 'geleceğin silahı' ifadesini kullandı.

DURDURULAMAZ ENVANTERE GİRDİ <br> Rusya Savunma Bakanlığı bugün, gelişmiş Rus hipersonik füzesi Avangard ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.
5
/
26

DURDURULAMAZ ENVANTERE GİRDİ
Rusya Savunma Bakanlığı bugün, gelişmiş Rus hipersonik füzesi Avangard ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Duyuruda ilk Avangard füzelerinin Rus ordusunda hizmete girildiği açıklandı.
6
/
26

Duyuruda ilk Avangard füzelerinin Rus ordusunda hizmete girildiği açıklandı.

7
/
26

Füze alayının Orenburg bölgesinde konuşlandığı bildiriliyor.
8
/
26

Füze alayının Orenburg bölgesinde konuşlandığı bildiriliyor.

Avangard, geçen yıl Vladimir Putin tarafından açıklanan Rus nükleer caydırıcılığını artıran birkaç silah sisteminden biri.
9
/
26

Avangard, geçen yıl Vladimir Putin tarafından açıklanan Rus nükleer caydırıcılığını artıran birkaç silah sisteminden biri.

Rusya, hipersonik başlığa sahip 'Avangard' kıtalararası hipersonik füzeyi geçtiğimiz aylarda başarılı şekilde test etmişti.
10
/
26

Rusya, hipersonik başlığa sahip 'Avangard' kıtalararası hipersonik füzeyi geçtiğimiz aylarda başarılı şekilde test etmişti.

Putin, 'Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor' ifadelerini kullanmıştı.
11
/
26

Putin, 'Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor' ifadelerini kullanmıştı.

MUADİLİ YOK <br> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz ayındaki bir açıklamasında, Rus Avangard stratejik füze sisteminin şu anda dünyada bir muadili olmadığını söylemişti.
12
/
26

MUADİLİ YOK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz ayındaki bir açıklamasında, Rus Avangard stratejik füze sisteminin şu anda dünyada bir muadili olmadığını söylemişti.

Silahın testlerde ses hızının 27 katına (Mach 27) ulaşabildiği ileri sürülüyor.
13
/
26

Silahın testlerde ses hızının 27 katına (Mach 27) ulaşabildiği ileri sürülüyor.

Putin açıklamasında, 'Belki birkaç yıl sonra olur, ancak şimdilik hiç kimsede bulunmuyor' ifadelerini kullanmıştı.
14
/
26

Putin açıklamasında, 'Belki birkaç yıl sonra olur, ancak şimdilik hiç kimsede bulunmuyor' ifadelerini kullanmıştı.

Putin'e göre bu tür bir füzenin üretilmesi yeni malzemelerin geliştirilmesi ile mümkün oldu.
15
/
26

Putin'e göre bu tür bir füzenin üretilmesi yeni malzemelerin geliştirilmesi ile mümkün oldu.

Putin, 'Füzelerin yüzey sıcaklığı neredeyse 3 bin santigrat derece.
16
/
26

Putin, 'Füzelerin yüzey sıcaklığı neredeyse 3 bin santigrat derece.

Burada 3 bin derece olmasının sebebi ise atmosferin yoğun tabakalarında ilerlemesi.
17
/
26

Burada 3 bin derece olmasının sebebi ise atmosferin yoğun tabakalarında ilerlemesi.

Eskimo etkisi: Yani uçuyor ve süzülüyor.
18
/
26

Eskimo etkisi: Yani uçuyor ve süzülüyor.

19
/
26

Bu sırada yönlendirme sinyali geldiğinde gerekli zamanda gerekli ısıyı muhafaza ediyor.
20
/
26

Bu sırada yönlendirme sinyali geldiğinde gerekli zamanda gerekli ısıyı muhafaza ediyor.

Bu, modern malzemelerdeki gelişmeler olmadan imkânsız olurdu' dedi.
21
/
26

Bu, modern malzemelerdeki gelişmeler olmadan imkânsız olurdu' dedi.

Avangard füze sisteminin mevcut sistemlerden ayıran özelliği atmosferde ve kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi.
22
/
26

Avangard füze sisteminin mevcut sistemlerden ayıran özelliği atmosferde ve kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi.

Putin daha önce bu füzelerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğini belirtmişti.
23
/
26

Putin daha önce bu füzelerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğini belirtmişti.

Rus lider, 'Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar.
24
/
26

Rus lider, 'Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar.

Kompozit manevraların kullanımı, uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor.
25
/
26

Kompozit manevraların kullanımı, uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor.

26
/
26

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.