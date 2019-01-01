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FOTO GALERİ

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

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Edirne'de 10-16 Haziran tarihlerinde 'Lavanta Tarla Günleri' düzenleniyor.

Edirne'de 10-16 Haziran tarihlerinde 'Lavanta Tarla Günleri' düzenleniyor.

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