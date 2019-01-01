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FOTO GALERİ

'Eğlencenin fotoğrafı'nı çektiler! Finalistler arasında bir Türk var...

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Nazım Hikmet'in 'Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' sorusu gibi, dünyanın farklı yerlerindeki fotoğrafçılardan 'Eğlencenin fotoğrafı'nı çekmeleri istendi. <br><br> Dünya çapında en büyük fotoğraf yarışması organizasyonlarını düzenleyen Agora, Eğlence Fotoğrafları Yarışması (Fun 2019) yaptı. <br><br> Yarışmanın finalistleri arasında Türkiye'den Leyla Emektar'ın da fotoğrafı yer aldı. <br><br> İşte dünyanın en eğlenceli fotoğraflarının finalistleri... <br><br> Burma

Nazım Hikmet'in 'Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' sorusu gibi, dünyanın farklı yerlerindeki fotoğrafçılardan 'Eğlencenin fotoğrafı'nı çekmeleri istendi.

Dünya çapında en büyük fotoğraf yarışması organizasyonlarını düzenleyen Agora, Eğlence Fotoğrafları Yarışması (Fun 2019) yaptı.

Yarışmanın finalistleri arasında Türkiye'den Leyla Emektar'ın da fotoğrafı yer aldı.

İşte dünyanın en eğlenceli fotoğraflarının finalistleri...

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