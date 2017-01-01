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Elleriyle köprü yaptılar

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Peru'da asma köprüyü kendi elleriyle yapan yerel halk ilginç görüntülere sahne oldu.

Peru'da asma köprüyü kendi elleriyle yapan yerel halk ilginç görüntülere sahne oldu.

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