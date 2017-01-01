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Emeklilerin zam oranı eşitleniyor mu?

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Zamları enflasyona endeksli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşme istiyor.

Zamları enflasyona endeksli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşme istiyor.

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