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FOTO GALERİ

Milyonlarca emekliye 'ek ödeme' müjdesi!

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine her ay, 53 ile 220 lira arasında ek ödeme yapılıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine her ay, 53 ile 220 lira arasında ek ödeme yapılıyor.

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