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FOTO GALERİ

Emekliye en az 168 lira zam

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Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, emeklinin ocak zammı yüzde 8.46 olacak.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, emeklinin ocak zammı yüzde 8.46 olacak.

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