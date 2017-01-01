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Eski evden servet çıktı

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Rusya'da 19.yy'da inşa edilmiş eski bir evde, hazine bulundu.

Rusya'da 19.yy'da inşa edilmiş eski bir evde, hazine bulundu.

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