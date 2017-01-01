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Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

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Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden ilginç kareler...

Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden ilginç kareler...

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