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Evinin bahçesine göl yaptı

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ABD'de yaşayan bir adam evinin bahçesine kendi uğraşlarıyla göl yaptı

ABD'de yaşayan bir adam evinin bahçesine kendi uğraşlarıyla göl yaptı

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