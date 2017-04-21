Evinin bahçesine göl yaptı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir randevuya çıkacak. Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Ancak yapılan son çalışmada dikkat çeken bir detay vardı.