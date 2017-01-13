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F-35'lere milli füze SOM-J

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Milli ve yerli akıllı seyir füzesi SOM-J hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Milli ve yerli akıllı seyir füzesi SOM-J hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

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