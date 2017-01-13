F-35'lere milli füze SOM-J

Kepçe ile duvarı kırıp 50 bin liralık güvercin çaldılar

ADANA'da emekli olan arkadaşlar 57 yaşındaki Zeynel Niğdelioğlu ile 53 yaşındaki Ramazan Özdemir'in boş araziye yaptıkları kulübede besledikleri güvercinlerden 40 çifti çalındı. Hırsızlığa karşı özel olarak alarm ve aydınlatma sistemi kurmalarına karşın 50 bin TL değerindeki güvercinlerinin çalındığını belirten Niğdelioğlu ile Özdemir, şikayetçi oldu.