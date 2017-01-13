F-35'lere milli füze SOM-J

E-5 Karayolu Okmeydanı metrobüs durağı üst geçidinde sevgilisinden ayrıldığı için intihara kalkışan genç, ailesi yanına gelmeye çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu polis tarafından kurtarıldı. Kurtarma sonrası bayılarak krize giren genç adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
ADANA'da emekli olan arkadaşlar 57 yaşındaki Zeynel Niğdelioğlu ile 53 yaşındaki Ramazan Özdemir'in boş araziye yaptıkları kulübede besledikleri güvercinlerden 40 çifti çalındı. Hırsızlığa karşı özel olarak alarm ve aydınlatma sistemi kurmalarına karşın 50 bin TL değerindeki güvercinlerinin çalındığını belirten Niğdelioğlu ile Özdemir, şikayetçi oldu.
ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın yemin töreninden birkaç hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir araya geleceği iddia edildi.
Konya'da bir emlak firması, dövizini bozdurup gayrimenkul alan müşterilerini özel uçakla Konya semalarında yaklaşık 1 saat şehir turuna çıkarıyor.
Bir sezon kaldığı Beşiktaş’ta adına besteler yazılan Demba Ba eski kulübüne mesaj gönderdi.
DÜNYANIN sayılı kış merkezlerinden Palandöken'de, deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte uzay üssünü andıran 'Küre restoran' yapıldı. Kafe bölümü hizmete giren restoranın müşterileri gondol, telesiyej veya kar üstü araçlarla taşınacak.
ABD’de vejetaryenlerin yeme alışkanlıkları üzerinde yapılan ilk bilimsel çalışmada, sadece sağlık sebeplerinden dolayı etten vazgeçenlerin, çeşitli sağlık, hayvan refahı ve çevresel sebeplerle vejetaryen olanlarla karşılaştırıldığında, etsiz beslenme düzenlerinden vazgeçmelerinin çok daha muhtemel olduğu gösterildi.
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Milli ve yerli akıllı seyir füzesi SOM-J hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.