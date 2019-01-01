Fortune 500: Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

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Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı.



Listenin ilk sırasında net satışlarını yüzde 64,1 oranında artırarak 88,5 milyar liraya çıkartan geçen yılında birincisi olan TÜPRAŞ yer aldı.



12'ncisi gerçekleştirilen ve finansal kurumlar ile holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 2018 sonuçları açıklandı.



Listenin ilk sırasında net satışlarını 2018'de önceki yıla göre yüzde 64,1 artırarak 88 milyar 552 milyon liraya çıkaran TÜPRAŞ yer aldı.



TÜPRAŞ, geçen yıl da listenin ilk sırasında bulunuyordu.