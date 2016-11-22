FETÖ/PDY soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı.
Bursa merkez Osmangazi ilçesinde İstanbul Caddesi yanında bulunan elektronik dükkanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Filipinler'de her yıl kutlanan Roman Katolik Festivali kapsamında düzenlenen boks maçı sırasında meydana gelen patlamada, 23 kişi yaralandı.
Dünyanın önde gelen çay üreticisi ülkeleri olan Türkiye ve Sri Lanka arasında çay konusunda işbirliğine yönelik adımlar atılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik sorumlu Metin Ersan, maçın ardından bu galibiyetin kulüp tarihine geçeceğini söyledi.
New York'ta pizza dükkanları zinciri bulunan Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Prenses Leia"yı pizza dağıtarak andı.
4 Kasım 2016 tarihinde Call of Duty serisin son oyunu olarak piyasaya sürülen Call of Duty: Infinite Warfare yıl boyunca neredeyse hiç liderliği kaybetmedi.
Gazzeli küçük Muna'nın hikayesini konu alan "Muna" filmi 29 Aralık Perşembe günü "TRT Ev Sineması" kuşağında televizyon seyircisiyle buluşacak.
paylaş
tweetle