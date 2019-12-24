İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9494
  • EURO
    6,6023
  • ALTIN
    283.568
  • BIST100
    113063

Görenleri şaşkına çevirdi! Yüzlercesini atmışlar!

Görenleri şaşkına çevirdi! Yüzlercesini atmışlar!
24 Aralık 2019 Salı

Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor. Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.Yüzlerce lastiğin ormandaki görüntüleri ise havadan görüntülendi.

1
/
12

2
/
12

3
/
12

4
/
12

5
/
12

6
/
12

<div> Öte yandan adeta çevreyi katleden yüzlerce lastiğin görüntüsü ise havadan çekilen görüntülerde daha net görülüyor. </div>
7
/
12

Öte yandan adeta çevreyi katleden yüzlerce lastiğin görüntüsü ise havadan çekilen görüntülerde daha net görülüyor. 

<p> Lastiklerin oluşturduğu çevre kirliliği havadan net olarak görülebiliyor.</p> <p> (İHA)</p>
8
/
12

Lastiklerin oluşturduğu çevre kirliliği havadan net olarak görülebiliyor.

(İHA)

9
/
12

10
/
12

11
/
12

12
/
12

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.