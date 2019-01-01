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FOTO GALERİ

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

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Javier Botet nadir görülen bir genetik rahatsızlık olan Marfan Sendromuna sahip.

Javier Botet nadir görülen bir genetik rahatsızlık olan Marfan Sendromuna sahip.

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