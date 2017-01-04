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Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

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<div> İSTANBUL'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla kent beyaz örtüye büründü, karpostallık manzaralar ortaya çıktı.</div> <div>  </div> <div>  </div>

İSTANBUL'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla kent beyaz örtüye büründü, karpostallık manzaralar ortaya çıktı.
 
 

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