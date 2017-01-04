Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da, yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, bazılarının da dışarı çıkmaması sonucu trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesine geriledi.
İngiltere Başbakanı May, "AB’yi terk ediyoruz. Dışına çıkıyoruz. Artık AB’nin üyesi olmayacağız. Sorun, dışına çıktığımızda AB ile İngiltere arasında nasıl bir ilişkinin doğru olacağını bulma sorunu." dedi.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyanın 5. büyük güneş enerjisi santralinin Mersin'de kurulacağını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gördükten sonra Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e af geliyor.
İSTANBUL'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla kent beyaz örtüye büründü, karpostallık manzaralar ortaya çıktı.
GÖKTÜRK-1 Uydusu'na yönelik çalışmalarda görev alan Türk mühendisleri, uzay teknolojileri alanında bir dizi buluş gerçekleştirdi.
Ülkemizde 6. baskısı yayınlanan Yanlış Okumalar’ın yazarı Umberto Eco’nun bize öğrettiği iki şeyden biri; hala acı çekebiliyorsa ve biraz utanabiliyorsa insanın insan olduğudur.
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