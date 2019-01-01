Havadan görüntülendi... Depremden 20 yıl sonra Gölcük

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17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti.



Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti.



On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi.



Depremde hasar gören yerlerin 20 yıl sonraki halleri havadan görüntülendi.



Fotoğrafta Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yemimahalle'nin eski ve yeni hali görülüyor.