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FOTO GALERİ

Çukurova'nın 'bayram şekeri' Cezerye

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<div class='newssummarywrap' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Roboto Condensed"; font-size: 14px;'> <h2 style='box-sizing: border-box; line-height: 1; color: inherit; margin: 20px 0px; font-size: 22px; padding: 0px; border: 0px;'> Adana'da geleneksel tatlılardan, havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezeryenin üretimi Ramazan Bayramı öncesi iki katına çıktı.</h2> </div> <div class='row' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Roboto Condensed"; font-size: 14px;'> <div class='col-md-8 col-sm-12 col-xs-12' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 5px; border: 0px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 638.656px;'> <div class='newsdetailwrap' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;'>  </div> </div> </div>

Adana'da geleneksel tatlılardan, havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezeryenin üretimi Ramazan Bayramı öncesi iki katına çıktı.

 

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