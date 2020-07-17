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Ben her seans bin 600 lira para ödedim bu insana. Şu anda çok mağdurum ve kimsenin bu sıkıntıları yaşamasını istemiyorum. 16 Mayıs 2019’e kadar ben 1,5 ayda 2 kez olmak üzere seansa girdim. Yaklaşık 20 günde bir kez seansa girerek dövmelerimi sildirdim. Her seansta bu izlerin hiçbir şekilde kalmayacağını, bunun bir tedavi süreci olduğunu ve geçeceğini söylemesine rağmen hiçbir gelişme olmadı. Aradan aylar geçti ve çok saçma sapan teknikler uyguladı. Gözenek açmak için bile uygulamalar yaptı” dedi.