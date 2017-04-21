Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Kutlu Doğum Haftası ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Tüylenen kazağınızı tıraş bıçağıyla temizleyebilirsiniz.
Rusya'nın Güvenlik Servisi, Kafkasya'nın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 militanın öldürüldüğünü bildirdi.
Petrol borusu üretiminde dünyanın sayılı şirketleri arasında bulunan bir firma, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 750 milyon liralık yatırımla Şanlıurfa'da üretim tesisi kuracak.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir randevuya çıkacak. Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Ancak yapılan son çalışmada dikkat çeken bir detay vardı.
ABD'de yaşayan bir adam evinin bahçesine kendi uğraşlarıyla göl yaptı
İsveç, elektrik ihtiyacının üçte birini karşıladığı nükleer enerji santrallerinin ömrünü uzatarak, 50 yıl içinde kapatılmasına karar verdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek arasında vakıf eserlerinin onarımına yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.
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Tüylenen kazağınızı tıraş bıçağıyla temizleyebilirsiniz.