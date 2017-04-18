Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık İnfaz Kurumunda, askerler ile infaz koruma memurları arasında yaşanan arbedede 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer test yapma ihtimaline karşı Kore yarımadasının doğu kısmına nükleer koku test uçağı gönderdiği bildirildi.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, referandum sonucundan demokrasiye olan inancından güçlü şekilde çıkıldığı için mutlu olduğunu, bu sonuçla da THY'nin "take off" olacağını yani havalanacağını söyledi.
Dün gece Barcelona'ya geçit vermeyen Juventus, İtalyan medyasının manşetlerinde yer aldı.
Atatürk Havalimanı'nda Brezilya’dan uçakla gelen, Ukrayna uyruklu Viktor Shupliak'un midesinde 82 valizinde 18 kapsül kokain ele geçirildi. ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi.
TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yerli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)’nin ilk parti teslimatlarının, Mayıs ayı başında yapılacağı TÜBİTAK’ın İnternet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Türkiye'deki sinemalarda bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.
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