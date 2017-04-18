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Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

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Hayırcılar pişman! Bugün seçim olsa 'Evet” %58

Hayırcılar pişman! Bugün seçim olsa 'Evet” %58

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