Hayranlık uyandıran canlılar

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada Yarbay Akgün, "Zeki Göçmen, Murat Dağlı, Davut Uçum, Ali Aktürk kendi aralarında konuşuyordu. 'Paket' kelimesini duydum. Ne paketi diye sorduğum zaman bana cevap vermediler" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Heather Nauert’in getirildiği açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetten sonra Instagram hesabından bir yazı yayınlayan Lukas Podolski "Ne yazık ki bu benim Türkiye’deki son derbimdi" ifadelerini kullandı.
Çin’in Harbin kenti yakınlarındaki Siber Kaplanları Orman Parkı, her gün kaplanların yemek ziyafetine tanık olmak isteyen binlerce Çinli turisti ağırlıyor.
Sosyal paylaşım sitesinde etiketlediğiniz bir akrabanızın bilgilerinden yola çıkan siber hırsızlar, kullandığınız kredi kartı şifrenize kolaylıkla ulaşabiliyor.
Antalya'da çekimi süren "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin başrol oyuncusu Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediğini bilmekteyiz. Umarım bütün Türkiye izler." dedi.
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Dünya ekosisteminde nesli tükenmekte olan hayvanlar gün geçtikçe çoğalıyor.