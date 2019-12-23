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Heyecanlandıran fotoğraflar! Uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı

Heyecanlandıran fotoğraflar! Uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı
23 Aralık 2019 Pazartesi

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 49 milyon yolcuya hizmet eden İstanbul Yeni Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor. Havalimanına yeni yapılan pist uydu görüntülerine yansıdı. Pistin yanında yüzlerce kamyonun çalıştığı uzaydan çekilen görüntülere yansıdı.

<div> Açıldığı günden bu yana yaklaşık 49 milyon yolcuya hizmet eden İstanbul Yeni Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor. </div>
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Açıldığı günden bu yana yaklaşık 49 milyon yolcuya hizmet eden İstanbul Yeni Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor. 

<p> Havalimanına yeni yapılan pist uydu görüntülerine yansıdı. Pistin yanında yüzlerce kamyonun çalıştığı uzaydan çekilen görüntülere yansıdı.</p>
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Havalimanına yeni yapılan pist uydu görüntülerine yansıdı. Pistin yanında yüzlerce kamyonun çalıştığı uzaydan çekilen görüntülere yansıdı.

<p> İstanbul Yeni Havalimanı birinci kısmı 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcularına hizmet vermeye başladı.  </p>
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İstanbul Yeni Havalimanı birinci kısmı 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcularına hizmet vermeye başladı.  

<p> Havalimanının diğer kısımlarının inşaatı ise hızla devam ediyor. Havalimanında yeni yapılan pist ise uzaydan gözükmeye başladı. </p>
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Havalimanının diğer kısımlarının inşaatı ise hızla devam ediyor. Havalimanında yeni yapılan pist ise uzaydan gözükmeye başladı. 

<p> Kaydedilen uydu görüntülerinde pistin üzerinde yüzlerce kamyonun çalıştığı gözüküyor. </p>
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Kaydedilen uydu görüntülerinde pistin üzerinde yüzlerce kamyonun çalıştığı gözüküyor. 

<p> 76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmaları yıllar içindeki değişimi uydu çekilen fotoğrafları ile gözler önüne serildi. </p>
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76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmaları yıllar içindeki değişimi uydu çekilen fotoğrafları ile gözler önüne serildi. 

<p> Fotoğraflarda inşaatın başladığı günden bu güne gelinen aşamalar net bir şekilde görülüyor. Havalimanının uzaydan son çekilen görüntülerinde ise uçak yoğunluğu göze çarpıyor. </p>
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Fotoğraflarda inşaatın başladığı günden bu güne gelinen aşamalar net bir şekilde görülüyor. Havalimanının uzaydan son çekilen görüntülerinde ise uçak yoğunluğu göze çarpıyor. 

<p> Körüklerin neredeyse hepsinin uçaklarla dolu olduğu gözükürken pistte inen ve kalkış için bekleyen uçaklar da görüntülere yansıdı.</p> <p> (İHA)</p>
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Körüklerin neredeyse hepsinin uçaklarla dolu olduğu gözükürken pistte inen ve kalkış için bekleyen uçaklar da görüntülere yansıdı.

(İHA)

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