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  3. Hurda otomobilini öyle bir hale getirdi ki... Talep yağıyor!

FOTO GALERİ

Hurda otomobilini öyle bir hale getirdi ki... Talep yağıyor!

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Mobilya ustası Demirkan, kendisine ait Murat 124'ü baştan aşağı yeniledi.

Mobilya ustası Demirkan, kendisine ait Murat 124'ü baştan aşağı yeniledi.

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